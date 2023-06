Aragona, ragazzino picchiato dal branco: processo si divide in tre

In cinque chiedono l’affidamento in prova, altri due l’abbreviato e i restanti imputati non hanno scelto alcun rito. Si divide in tre tronconi il procedimento a carico di nove persone accusate di lesioni aggravate e danneggiamento. Si tratta di un gruppo di giovani aragonesi che, secondo l’accusa, avrebbe picchiato in branco un diciottenne di Comitini. Per tutti il sostituto procuratore Cecilia Baravelli ha chiesto il rinvio a giudizio. La vicenda risale al 26 settembre 2021. Il gruppo di aragonesi, secondo l’accusa, avrebbe accerchiato e picchiato un 18enne di Comitini nella centralissima piazza Umberto I. In nove lo avrebbero preso a calci e pugni per una discussione nata, secondo la denuncia della vittima, per puro campanilismo. La vittima riportò la frattura di entrambe le mani, ecchimosi, lesioni e traumi al cranio e all’addome con una prognosi di trenta giorni.