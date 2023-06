Licata, si sente male e rischia di annegare: salvato da poliziotto

Un anziano, probabilmente a causa di un malore, mentre si trovava sulla banchina del porto pescherecci di Marianello a Licata è finito in acqua ed ha rischiato di annegare.

A salvarlo è stato un poliziotto licatese libero dal servizio che si è accorto del fatto e subito si è tuffato in acqua per soccorrere l’anziano, che è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie.

L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.