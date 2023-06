Montallegro, violenza sessuale su una bimba: pensionato condannato a 10 anni

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno condannato a dieci anni di reclusione un uomo 71 anni, pensionato di Montallegro, per violenza sessuale su una bambina di nove anni. Il tribunale ha altresì disposto nei confronti dell’uomo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza del divieto di svolgere qualsiasi lavoro che preveda un contatto con i bambini.

I giudici hanno anche disposto il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituitesi liquidate in circa 35 mila euro. La vicenda risale a due anni fa quando il pensionato fu arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su una bambina di nove anni, figlia di alcuni amici di famiglia. Due gli episodi contestati. Per uno dei due l’imputato è stato assolto. L’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Elettra Consoli, aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. Il tribunale, invece, ne ha inflitti quasi il doppio.

A fare scattare l’inchiesta era stata la stessa bambina che aveva raccontato l’episodio ai genitori. Accuse confermate in aula anche dalla madre e dalla nonna della piccola, sentite durante il processo. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Gioco. Le parti civili, invece, sono rappresentate dagli avvocati Floriana Salamone e Fabio Inglima Modica.