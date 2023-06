Campobello di Licata, ordinanza per prevenire incendi

Il sindaco del Comune di Campobello di Licata dott. Antonio Pitruzzella ha emanato per la stagione estiva 2023 l’ordinanza di prevenzione degli incendi nel territorio comunale, nel periodo dal 1 LUGLIO al 15 OTTOBRE 2023. Per cui è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

– di accendere fuochi;

– far brillare mine;

– usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

– usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

– fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;

– bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;

– usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

– compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2023, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata o banchina.

Gli stessi proprietari restano inoltre obbligati, fino al 15 Ottobre 2023, al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione di incendi.

Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi restano obbligati alla rimozione di sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati e/o agli impianti e attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri libera e sgombra dalle predette sterpaglie o vegetazione secca, al fine di evitare la propagazione di incendi.

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l’obbligo di darne immediato avviso al numero unico di emergenza “112” o al Corpo Forestale mediante numero verde “1515”, ai Vigili del Fuoco mediante numero verde “115”, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri 0922877062, alla Guardia di Finanza e al locale Comando di Polizia Municipale “0922838812”.

Ferma restando l’eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all’art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni all’art. 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti anche solo potenzialmente all’innesco di un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 così come previsto dall’art. 10 comma 6 della legge 353/2000.

Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, pari al doppio del minimo più favorevole di un terzo del massimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all’ordine sindacale.

Gli uffici Comunali della Protezione Civile e la Polizia Municipale avranno il compito di raccogliere le segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi, anche congiunti con i Tecnici o altre Forze di Polizia, su aree segnalate o interessate da incendi.

Il IV Settore Urbanistica e Lavori Pubblici resta incaricato, per quanto di competenza, all’esecuzione di quanto stabilito nella presente Ordinanza, nel rispetto delle competenze ascritte allo stesso settore.

La presente Ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge e sulla apposita sezione online dell’Albo Pretorio comunale. Sarà trasmessa, inoltre, alla Prefettura di Agrigento, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Distaccamento del Corpo Forestale, al Commissariato di Polizia di Licata, alla locale Stazione dei Carabinieri, al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Licata.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi della Legge n. 1034/1971 e della L.R. n. 10/1991, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 dalla pubblicazione.