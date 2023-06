Causa un incendio, si ustiona e danneggia due ville, denunciato

Un uomo di 49 anni di Siracusa si è ustionato dopo aver appiccato un incendio che ha raggiunto e danneggiato due villette. E’ accaduto in via Lampreda, in contrada Ognina, una delle zone balneari più suggestive di Siracusa, ed i poliziotti, allertati da numerose telefonate di emergenza, hanno aiutato due famiglie ad evacuare i due immobili.

Il 49enne, che è stato denunciato, avrebbe accumulato delle erbacce per darle fuoco ma non aveva fatto i conti con il vento, capace di alimentare le fiamme che lo hanno poi investito nel tentativo di arginare il rogo. Le abitazioni hanno riportato ingenti danni anche se, a giudizio dei Vigili del fuoco, non mettono a rischio le strutture portanti