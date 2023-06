Legacoop Agrolimentare: giornata di studi e riflessioni sul ruolo della pesca nell’economia del mare

Si svolgerà il prossimo Sabato 24 Giugno alle ore 10.00 presso la biblioteca comunale di Isola delle Femmine l’iniziativa , promossa dall coop. Safos da legacoop Sicilia e Legacoop agroalimentare nell’ambito del piano triennale Nazionale della pesca e dell’acquacultura , dal titolo : il ruolo della pesca nell’economia del mare , i piccoli borghi marinari e le prospettive per uno sviluppo sostenibile .

All’iniziativa parteciperanno esperti e studiosi e saranno presenti ,tra gli altri, Davide Bruno –direttore area marina Ustica, Giuseppe Russo- biologo e ricercatore,Leonardo Catagnano-dirigente dipartimento pesca assessorato regionale all’agricoltura,Salvatore Livreri Console- dir. Area marina protetta Isoladelle Egadi, Maurizio Ricevuto –capitaneria di Porto direzione marittima, Carlo Violante –dirigente veterinario ASP 6.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il nuovo regolamento comunale inerente l’area mercatale ideato dalla cooperativa Safos ed illustrato da Marco ORSINI.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore all’agricoltura ed alla pesca On. Luca Sammartino , l’intervento di Sara Guidelli direttore Nazionale Legacoop Agroalimentare e sarà concluso dall’intervento del presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino.

Lo stesso Filippo Parrino ha dichiarato: siamo fortemente impegnati ,come Lega coop Sicilia, a sostenere ed a valorizzare l’economia del mare e delle aree marine protette che rappresenta una parte importante e significativa dell’economia isolana per questo continua la nostra attività di promozione e di confronto tra le nostre cooperative , il territorio ed i pescatori con l’obbiettivo di rfforzare sostenibilità e innovazione digitale.

In particolare , ha proseguito Parrino, La giornata di studi ha come obiettivo il trasferimento di informazioni utili inerenti la programmazione dei prossimi fondi FEAMPA, con l’obiettivo di qualificare e valorizzare la marineria, soprattutto alla luce del fatto che la stessa insiste in un’area di riserva marina, espressione quindi di elevato grado di qualità ambientale.