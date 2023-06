Santa Elisabetta, tagliate gomme dell’auto di un commerciante

Raid a Santa Elisabetta, nell’agrigentino. Gli pneumatici dell’automobile di proprietà di un commerciante trentasettenne del posto sono stati squarciati da ignoti che hanno utilizzato un oggetto appuntito. Il fatto è avvenuto in piazza Giovanni XXIII. A fare la scoperta è stato proprio l’uomo che si è accorto delle gomme tagliate alla sua Audi A3.

Al proprietario del veicolo non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento a carico di ignoti. Non è chiaro il motivo alla base del gesto. Possibile una ritorsione o un avvertimento al commerciante.