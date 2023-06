Nascose sieropositività all’Hiv e uccise la ex, uomo condannato a 22 anni

La Corte d’assise di Messina ha condannato a 22 anni di reclusione per omicidio un uomo di 58 anni, accusato di avere causato la morte di un’avvocata di 45 anni con cui aveva una relazione.

Secondo l’accusa l’imputato le avrebbe nascosto per anni di essere malato di Hiv, continuando, nonostante la patologia, ad avere rapporti sessuali non protetti e contagiando anche altre donne in diverse città del Nord d’Italia.

E’ la seconda sentenza sul caso di una Corte d’assise di Messina. La prima, che lo aveva condannato sempre a 22 anni, era stata annullata in secondo grado per la presenza tra i giurati di persone che avevano superato i 65 anni di età nel corso del processo.