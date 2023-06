Asp Trapani, Spera “Avviato il potenziamento del personale medico”

Il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Vincenzo Spera, nel corso una conferenza stampa ha illustrato il programma relativo al potenziamento dell’organico aziendale.

“Nell’ambito del piano di potenziamento del personale medico all’interno del presidio di Trapani, così come tutti i presidi sanitari e dei dipartimenti di salute mentale all’interno dell’ASP di Trapani, abbiamo indetto venerdì scorso un avviso che è dedicato ai medici italiani, ai medici della comunità europea e ai medici extracomunità europea” ha dichiarato Spera all’Italpress, aggiungendo: “Nello specifico l’intenzione è proprio quella di colmare le dotazioni organiche prioritariamente dei pronto soccorso, così da dare la possibilità ad altre unità operative di non ricoprire più turni all’interno del pronto soccorso e potere lavorare liberamente all’interno delle proprie unità operative di appartenenza. In più per altri dodici medici, sempre di medicina interna, stiamo emettendo un bando per colmare i vuoti di organico che sono davvero grossi e sui quali non riusciamo a trovare medici italiani, pur avendo fatto diversi tipi di concorso, sia a tempo determinato che indeterminato”.

“Allo stesso tempo stiamo prendendo dodici psichiatri – ha spiegato -. A questo aggiungeremo pure radiologi, medici pediatri e in ultimo semplicemente laureati per dare la possibilità di colmare il vuoto di dotazione organica che c’è all’interno delle guardie mediche, sia quelle ordinarie che quelle turistiche”.

“Ci sarà la possibilità di potere dare davvero una risposta ai nostri colleghi che hanno sofferto in questi mesi e che vorremmo evitassero di continuare a soffrire, cercando di lavorare in maniera serena all’interno delle nostre strutture”, ha sottolineato Spera, nel corso della conferenza stampa.

Il commissario straordinario, in conclusione, ha parlato anche del padiglione Covid dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, il cui primo stralcio è stato completato, mentre per il secondo si attendono i finanziamenti regionali.

All’incontro erano presenti anche la direttrice sanitaria Maria Grazia Furnari, il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, Giuseppe Parrino, il direttore del Dipartimento Medicina, Salvatore Martino e due medici stranieri, provenienti dall’Argentina, già assunti nei presidi ospedalieri aziendali.