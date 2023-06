Bagnante morto a Catania, corpo recuperato da sub dei Vigili del Fuoco

Il corpo di un bagnante, ancora non identificato, dall’apparente età compresa tra i 50 e i 60 anni, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania nella zona della scogliera accanto al lido Bellatrix anche se non è ancora chiaro se si trattasse di un bagnante dello stesso lido o se si trovasse sulla scogliera vicina. Il corpo sarà portato adesso presso la Capitaneria di Porto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, del medico legale e della Guardia Costiera per l’identificazione e gli accertamenti di competenza. Il recupero del cadavere è stato effettuato dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.