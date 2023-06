Campobello di Licata, Insediamento del CdA dell’Ipab Santa Teresa Del Bambino Gesù

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ipab Santa Teresa del Bambino Gesù. E’ composto da: presidente Giuseppe Miccichè , Calogero Russo, Michele Di Pasquali, Don Davide Burgio ed il funzionario regionale Diego Montaperto.

“Con enorme gioia comunichiamo alla comunità di Campobello la nomina e l’ insediamento del nuovo CdA e del presidente Dottor Giuseppe Miccichè – esclama il sindaco Antonio Pitruzzella -, un momento di grande emozione per noi. Si ringraziano tutti i membri prescelti. Non ci resta che augura un buon lavoro”. L’insediamento è stato preceduto da quello ha espresso al nuovo Consiglio di amministrazione le più vive congratulazioni”. In precedenza si era insediato il CdA Sillitti.

GIOVANNI BLANDA