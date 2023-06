Era scomparso da giorni, 27enne trovato morto in auto: disposta autopsia

Non ci sono segni di violenza, ne di armi né di strangolamenti sul corpo del 27enne (e non 28enne come si era appreso in un primo momento) trovato ieri sera all’interno di una Smart di colore blu in un piccolo vallone di Zafferia, una frazione di Messina.

E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende dai carabinieri che indagano, dai primi accertamenti medico legali sulla vittima. Il 27enne sarebbe morto da giorni e la sua scomparsa era stata denunciata da familiari il giorno prima del ritrovamento del corpo. Al momento non è esclusa alcuna pista. Maggiori elementi utili alle indagini potranno arrivare dall’autopsia.