Movimento Nuova Canicattì segnala lo stato di degrado assoluto in cui versa l’aiuola sita in Via Carini-Cappuccini

Il Portavoce del movimento Nuova Canicattì Alessandra Sabatini segnala lo stato di degrado assoluto in cui versa l’aiuola sita in Via Carini-Cappuccini sulla strada che porta al Convento dei Padri Cappuccini – Santuario della Madonna Della Rocca .

Le immagini parlano da sole, dichiara Alessandra Sabatini , erbacce, sporcizia rendono il sito impraticabile e indecoroso e oltre a creare gravi problemi igienico sanitari come segnalato dai cittadini residenti causa un grave danno all’immagine dell’intera città considerato che essendo in prossimità del Convento del Venerabile Padre Gioacchino il luogo è frequentato da diversi pellegrini e devoti provenienti da diversi parti della Sicilia e non solo .

Ci chiediamo continua Alessandra Sabatini come sia possibile che a fronte di un costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che costerà ai noi cittadini il doppio rispetto a quanto previsto nel capitolato diverse aree verdi della nostra Canicattì sono lasciate nel più totale abbandono .

Invitiamo pertanto ,conclude Alessandra Sabatini l’amministrazione comunale, a intervenire nel più breve tempo possibile .