Sicurezza nelle città, Catanzaro: “vicinanza ai poliziotti aggrediti a Palma e Canicattì”

“I recenti episodi di Palma di Montechiaro e Canicattì, dove a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dei poliziotti sono stati aggrediti e feriti, ci impongono di manifestare piena vicinanza alle forze dell’ordine e invocare un potenziamento della deterrenza e della sicurezza”.

E’ quanto dichiara oggi il capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro, anch’egli allarmato, come i cittadini dei due centri, per fatti che mettono in pericolo la sicurezza e la stessa autorità presente nei territori.

“Sosteniamo la eccellente attività di controllo del territorio ad opera delle forze dell’Ordine – dice Catanzaro – ma tale azione si sta rivelando evidentemente insufficiente a garantire sicurezza legalità e presidio puntuale. I Comuni devono fare la loro parte, in entrambe le realtà locali occorre un forte intervento delle amministrazioni comunali per garantire il rispetto della legalità, il potenziamento di controlli da parte della Polizia locale, l’illuminazione di vie e piazze nelle ore serali, attività di video sorveglianza e iniziative volte a diffondere tra i giovani i principi di legalità”.

“Sono certo – ha concluso Catanzaro – che in merito a questi incresciosi episodi c’è già la massima attenzione da parte della Prefettura per assicurare una presenza maggiore e visibile delle forze di polizia e offrendo una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa”.