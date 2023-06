Agrigento, 230mila euro per nuove attrezzature tecnologiche al Teatro Pirandello

È stato firmato, dal Comune di Agrigento, il contratto dei lavori,aggiudicati nel giugno 2022, alla ditta System Fire, per la fornitura e posa in opera delle attrezzature tecnologiche volte all’incremento della funzionalità e fruibilità del Teatro Pirandello di Agrigento.

​Un iter abbastanza lungo dovuto a cause non imputabili al Comune di Agrigento. L’intervento infatti era stato ammesso a finanziamento nel dicembre 2019 dalla Regione Siciliana, con fondi di “Patto per il Sud”. Il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana aveva destinato, nel febbraio 2020, la somma di circa 230mila euro. L’intervento è stato poi rimodulato e approvato dalla Giunta Miccichè nel dicembre 2020, mese in cui è stata anche firmata la convenzione tra Comune di Agrigento e Regione Siciliana, che regola i rapporti tra le parti. Nel 2021 sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori e si è provveduto all’individuazione della ditta, che però all’atto delle verifiche di legge è risultata inadempiente. Si avviato così un iter giudiziario, conclusosi solo nel giugno 2022, data in cui il comune ha potuto procedere all’aggiudicazione definitiva. Si è arrivati così alla fase di predisposizione del contratto ulteriormente prolungata a causa della cessione del ramo di azienda da parte della società vincitrice ad altra società con la conseguente riapertura delle verifiche di legge.

«Continua l’impegno di questa amministrazione, con interventi di efficientamento sul proprio patrimonio immobiliare – spiega l’assessore Gerlando Principato – per ridurre i consumi termici ed elettrici, garantire una riduzione di emissione di C02 in atmosfera, ed essere così sempre più ecosostenibili evitando sprechi che fanno male all’ambiente ed alle casse comunali».

Gli interventi che interesseranno il teatro Luigi Pirandello riguardano la fornitura e l’installazione di apparecchiature in grado di potenziare l’efficienza dell’impianto di climatizzazione, dei sistemi antincendio, attivi e passivi, ed i componenti per la riduzione dei consumi energetici a cui si aggiungerà anche la realizzazione di servizi igienici per i disabili.

​Gli interventi, come rappresentato dal Rup, ing. Francesco Vitellaro, potrebbero avere inizio subito, senza intralciare la programmazione del Teatro, per una durata di tre/quattro mesi.