La democrazia cristiana di Naro si schiera accanto al comitato di via Verga e dice no alle antenne 5 G.. Auspica che l’ antenna che dovrebbe essere installata in via Verga non venga di fatto posizionata. Il rischio per la salute dei cittadini residenti e non solo, è troppo alto. Vicino all’antenna c’è una scuola dell’ infanzia , una scuola media e in linea d’aria anche la vicina scuola elementare, oltre che un parco giochi per bambini e una villetta comunale frequentata soprattutto da anziani , quindi zone molto sensibili.

Riteniamo che sia utile fare un’ oculata valutazione dei rischi e che L’ azienda e chi di dovere si renda conto che non è opportuno fare questa installazione.

I benefit economici non possono e non devono prevalere sul benessere della cittadinanza .

Pertanto auspichiamo che la vicenda si risolva in favore del comitato di via verga e quindi della popolazione narese tutta .

Appelliamo il buon senso di tutti e ci auguriamo che L’ amministrazione con i suoi mezzi , riesca a dissuadere L’ azienda e a tutelare il diritto inviolabile della salvaguardia della salute dei propri cittadini .