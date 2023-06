Pd, la segretaria Elly Schlein in Sicilia

Al via anche in Sicilia la mobilitazione del Partito democratico sull’agenda per l’Italia e l’Europa, per “avviare una estate di confronto sui territori, ricostruendo il rapporto diretto con elettori e militanti”.

Si inizia con il coinvolgimento diretto della segretaria Elly Schlein, che sarà nell’isola il 7 luglio, incentrato su due argomenti nevralgici: autonomia differenziata e Pnrr. Il primo appuntamento sarà a Enna, al cinema Grivi alle 9:30: Elly Schlein, con Anthony Barbagallo, segretario Pd Sicilia, discuterà di autonomia differenziata assieme ai deputati Stefania Marino, Marco Sarracino e Peppe Provenzano.

Alle 16 la segretaria nazionale del Pd e Barbagallo saranno a Palermo dove, alla sala Mattarella dell’Assemblea regionale Siciliana, discuteranno su ‘Pnrr e autonomia differenziata: il piano di azione del Pd per la Sicilia”, anche attraverso uno studio aggiornato curato da Cleo Li Calzi, responsabile dipartimento Pnrr Sicilia), assieme al capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, e con Alessandro Alfieri e Peppe Provenzano.