Porto Empedocle, brucia auto di una coppia di turisti

Auto in fiamme in via Gagini a Porto Empedocle. Ad andare a fuoco, per un corto circuito alla batteria, una Peugeot 107 di una coppia di catanesi in vacanza in città.

Ad intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno circoscritto le fiamme e spento il rogo; presenti anche i Carabinieri della locale stazione. I danni subiti dalla cinquantenne, intestataria della Peugeot, sono in corso di quantificazione e non sono comunque coperti dall’assicurazione.