Riunione a Naro del comitato contro l’antenna Wind tre a seguito di ordinanza di sospensione

Si è riunito ieri sera il comitato cittadino contro l’antenna Wind Tre, dopo la divulgazione della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e/o annullamento dell’autorizzazione di cui alla pratica SUAP codice 02517580920-21012023-2013, ai sensi della Legge 241/90 per come recepita dalla L.R. 21 maggio 2019 n. 7. ove si avvisa e rende noto che la società in indirizzo può presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento nonché chiedere l’audizione personale entro il termine di giorni 15 dalla presente e che avverso la presente comunicazione potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente, ci siamo riuniti per ribadire ancora una volta “no alle antenne 5G”. Lillo Destro (membro del comitato) “Abbiamo deciso di partecipare in massa al consiglio comunale che ci sarà giovedì 29 giugno alle ore 19:00, pertanto invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare perché dobbiamo vincerla questa battaglia per salvaguardare la nostra salute, quindi invitiamo tutti i Naresi perché non è una battaglia solo degli abitanti di via Verga come si vuol far passare, è la battaglia di viale Umberto, è una battaglia di via Dante, perché dovete sapere cari concittadini che già al comune sono state protocollate altre due richieste di installazione di altre due compagnie telefoniche che vogliono installare l’antenna perché Naro purtroppo è un punto strategico e si presta a questo tipo di installazioni, quindi diciamo con forzano e partecipiamo tutti per dare forza a tutta la nostra amministrazione, ai politici tutti e al comitato a dire “no alle antenne sì alla salute!” “