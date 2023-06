Bimba di 6 anni muore in ospedale, il cordoglio del sindaco di Palma di Montechiaro

Morta una bimba di 6 anni di Palma di Montechiaro al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La folle corsa dei genitori verso l’ospedale, intorno alle 9, non è valsa a nulla perché la piccola era già in arresto cardiaco.

I medici specialisti del reparto di rianimazione guidati dal dottore Gerlando Fiorica, insieme ai medici di pediatria, e tutta l’èquipe del pronto soccorso guidati dal dottore Vaccaro, hanno cercato in tutti i modi di rianimare la bambina ma non c’è stato nulla da fare. Pare che la bambina sia morta, secondo una prima ricostruzione, per soffocamento.

Disperati i genitori, i nonni per la perdita della piccina.

“Abbiamo appreso con sgomento la grave perdita della piccola di 6 anni morta in ospedale. Una notizia straziante, non ci sono parole per descrivere fatti del genere, tutta la comunità di Palma di Montechiaro si stringe al forte dolore della famiglia. Non ci può essere rassegnazione, ma preghiamo affinché la famiglia posso andare avanti e convivere con questo immesso e inconsolabile dolore”, ha dichiarato il sindaco Stefano Castellino dopo aver appreso della morte della bambina di sei anni presso il pronto soccorso di Agrigento.