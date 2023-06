Ex province, prorogati commissariamenti Liberi Consorzi

Sono stati prorogati i commissariamenti dei Liberi Consorzi comunali e delle Citta’ metropolitane. “E’ stato un provvedimento opportuno, considerando che le consultazioni di secondo livello sarebbero state nel giro di pochi mesi superate dalla prevista reintroduzione del voto diretto, auspicabilmente nella prossima primavera”, afferma Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, commentando il via libera dell’Ars al relativo ddl e aggiungendo: “Invece e’ stato illogico l’emendamento- purtroppo approvato dall’aula con il vergognoso ricorso al voto segreto- che ha modificato i requisiti necessari per la nomina dei commissari. Stabilire, infatti, che possano essere designati per questa carica esclusivamente i dirigenti regionali in servizio causera’ un ulteriore depauperamento della gia’ deficitaria macchina burocratica regionale”.