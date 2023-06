Festa della birra “Pietre Di-Pinte” a Campobello di Licata

Festa della birra “Pietre Di-Pinte” (si scrive così) a Campobello di Licata, da venerdi 30 giugno a domenica 2 luglio, su iniziativa dell’associazione “Campobello 1681”, al Parco della Divina Commedia, sotto il patrocinio del Comune. Nella cornice del Parco della Pietre Dipinte prenderanno vita ben tre serate consecutive all’insegna del buon cibo, della musica, dello sport e ovviamente di tanta tanta birra di qualità. Fra gli eventi: Venerdì: appuntamenti: apertura stand gastronomici (dal pomeriggio), esposizione carretti siciliani, a cura dell’Associazione “La Rietina”; parco giochi per bambini (ingresso gratuito); musica live “Skapo Band”; Loco Event “Showcase”; Sabato:

Sabato 1 Luglio: esibizione Scuola Athena Volley; raduno di macchine d’epoca; musica Live “Effetto Vasco”; Domenica: esposizione carretti siciliani, a cura dell’Associazione “La Rietina”;

parco giochi per bambini (ingresso gratuito); musica live “Meravigliosa Creatura Band”;

cabaret Siciliano “Matranga e Minafò e Il meglio di “Sicilia Cabaret”. Per tutta la durata dell’evento potrete gustare “street-food” a base di prodotti locali a cura di: Gulliver FAST FOOD, Cafè Vinci e Pizzeria Sunlight. Inoltre saranno disponibili anche cibi e birra “gluten-free”.

GIOVANNI BLANDA