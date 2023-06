Aumento costo del conferimento in discarica, Pagliaro e Licata scrivono al sindaco di Racalmuto

“Ancora aumenti del costo dei rifiuti indifferenziati in discarica. La ditta che gestisce il servizio, aumenta oltre 20,00 € a tonnellata il conferimento, a questo si aggiunge l’aumento degli anni precedenti che si è passati da 143 € iniziali, a 221,00 € più Iva a tonnellata di oggi. Un circolo tutt’altro che virtuoso quello che gira attorno al servizio di igiene urbana, con l’anello debole individuato nei contribuenti, costretti a pagare per la tassa sui rifiuti una tariffa molto alta, situazione ormai divenuta insostenibile”. Cosi in una nota i consiglieri comunali di Racalmuto, Giuseppe Licata e Sergio Pagliaro, che hanno scritto una lettera al sindaco Vincenzo Maniglia, chiedendo un intervento diretto e incisivo per valutare possibili e risolutivi interventi, per tutelare i legittimi interessi dei cittadini.