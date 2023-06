Campobello di Licata, conferita la cittadinanza onoraria al Comandante della Stazione dei Carabinieri Lgt Luca Vitobello

Ieri mattina presso la sala consiliare del Comune di Campobello di Licata l’amministrazione comunale, presieduta dal Sindaco Antonio Pitruzzella, ha conferito la cittadinanza onoraria al Comandante della Stazione dei Carabinieri il Lgt Luca Vitobello, destinato dal prossimo mese di luglio alla nuova destinazione della Compagnia di Trani, in Puglia. Ospite della cerimonia il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Vittorio Stingo, ai quali è stata donata una pergamena in segno di riconoscimento e gratitudine da parte di tutta la cittadinanza. I due militari hanno apposto le loro firme nel Registro d’Onore del Comune.

Il Lgt Luca Vitobello ha letto una lettera con vari ringraziamenti, senza minimamente nascondere la propria emozione e commozione per i 24 anni trascorsi a Campobello di Licata.

Discorso conclusivo del Colonnello Vittorio Stingo che ha esaltato la bellezza e la cultura della Sicilia, invitando i siciliani ad amare maggiormente la propria terra. A settembre, a completamento del triennio, ha concluso il Colonnello Vittorio Stingo, andrò via con un grosso rammarico, quello di essermi innamorato di una terra e della sua gente in maniera imprescindibile, invitando i siciliani ad amare maggiormente la propria terra.

Il Luogotenente Luca Vitobello ha ricevuto, infine, un attestato di benemerenza da parte del Governatore della Misericordia e una targa ricordo del Comando della Polizia Municipale.

Carmelo Mistretta