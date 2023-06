“Passo avanti importante per l’internazionalizzazione delle piccole medie imprese siciliane. Sono già attivi i capitoli del bilancio della Regione relativi all’azione 3.4.2. del PO Fesr utilizzati dal Dipartimento delle Attività produttive per la liquidazione delle richieste di anticipazioni, acconti e saldi a favore delle imprese ammesse ai benefici. Questo flusso finanziario assume un’importanza strategica nei processi di penetrazione dei mercati esteri, finalizzato a posizionare al meglio i prodotti e i servizi siciliani. Auspico che nelle prossime settimane possono essere assunte tutti i provvedimenti utili a destinare le risorse alle imprese siciliane. Sono certo che sul fronte dell’internazionalizzazione grazie a questa Azione e ad ulteriori provvedimenti con risorse nazionali e comunitarie si consente alla Sicilia di far crescere il proprio Pil grazie ad una maggiore produzione legata all esportazioni nell’area comunitaria ed extra comunitaria”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Ars.