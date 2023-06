Porto Empedocle, si apre voragine in Via Vincenzella: Anas a lavoro

A Porto Empedocle in via Vincenzella nei pressi del centro commerciale “Le Rondini” si è aperta una voragine al centro della carreggiata creando pericolo, non solo per gli automobilisti, ma sopratutto per le moto in transito.

Dopo la segnalazione sul posto la polizia locale che ha transennato la buca in attesa dell’arrivo del personale Anas che sta già lavorando al ripristino del manto stradale. Fortunatamente non si sono registrati nella zona, abbastanza trafficata, incidenti.