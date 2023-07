Favara, rubati 3 mila euro dalla cassa di un bar

Colpo in un bar di Favara. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte riuscendo a rubare i soldi custoditi in una cassa automatica per i pagamenti in contanti in un’attività commerciale in via IV Novembre. Il bottino è stato quantificato in tremila euro.

A fare la scoperta è stato il titolare del bar. Il raid è avvenuto mentre l’attività era chiusa. Ad agire probabilmente più persone che, dopo essersi intrufolate, hanno prelevato il denaro. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere in zona.