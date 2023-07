Lions Club Agrigento, raccolti 280 occhiali usati: saranno donati ai bisognosi

il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professor Francesco Pira, ha provveduto al prelievo e delle lenti usate dal grande contenitore installato dal Centro Commerciale Città dei Templi dentro la propria Galleria Commerciale che è stato, per l’intero Anno Sociale 22/23, a disposizione di chiunque abbia voluto donare gli occhiali. Il Presidente Pira e il Segretario del Club, avvocato Gaetano Salemi, hanno ritirato tutti gli occhiali donati, e li hanno materialmente contati. In tutto si tratta di oltre 280 occhiali raccolti dal 22 settembre 2022 al 28 giugno 2023. In quell’occasione era stata effettuata dai Soci del Club Lions, una campagna di promozione e sensibilizzazione al nei confronti dei visitatori del Centro Commerciale con distribuzione di una brochure divulgativa, al fine di far comprendere e conoscere l’importante azione di servizio svolta.

Il presidente Pira ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto e ha ricordato che “nel mondo ci sono 120 milioni di persone, secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che soffrono di problemi alla vista. La mancanza di occhiali impedisce ai bambini ed adulti di ricevere un’istruzione, di trovare un lavoro e di migliorare la qualità di vita. Grazie al Centro Commerciale Città dei Templi per aver messo a disposizione questo spazio in una zona strategica che ci ha permesso di effettuare la raccolta”.

I 280 paia di occhiali raccolti saranno spediti presso il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso.

“E’ una piccola goccia – ha aggiunto il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi – in una grande mare di solidarietà e siamo grati a tutte le persone che ci hanno donato i loro occhiali che saranno messi a disposizione di persone che ne hanno bisogno dopo essere stati adeguatamente lavorati. Ringrazio tutte le agrigentine e gli agrigentini che ci hanno aiutato in questa azione nel nostro territorio”.

Il Centro realtà di tutti i Lions italiani, quest’anno ha celebrato i 20 anni di attività promuovendo una vasta azione di intervento che ha visto consegnare oltre 1.816.726 paia di occhiali nel mondo e raggiungere ben 71 paesi.