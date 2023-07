M5S all’Ars: “Ancora contraccolpi della gestione del Turismo da parte di FdI”

“Fino a quando Schifani continuerà ad abusare della pazienza dei siciliani e lascerà l’assessorato al Turismo nella mani di Fratelli d’Italia?”.

Se lo domandano e lo chiedono al presidente della Regione i deputati del M5S all’Ars dopo le ultime tegole piovute sull’assessorato, retto ormai da anni dai meloniani, sotto forma di revoche in autotutela da parte della Regione dei contratti con gli alberghi e ingiunzioni di pagamento alla Regione da parte delle stesse imprese.

“Da tempo – dicono il capogruppo del M5S Antonio De Luca e il presidente della commissione Ue, Luigi Sunseri – chiediamo la convocazione di una seduta d’aula ad hoc sulla vicenda See Sicily, ma la nostra richiesta è finora rimasta senza risposta. Di certo c’è un fatto, che va pure al di là del flop delle operazioni Cannes e See Sicily: il danno di immagine per la Sicilia causato da Fratelli d’Italia. A questo punto è doveroso chiedersi: perché Schifani si ostina a lasciare questo nevralgico ramo dell’amministrazione regionale ai meloniani? Venga in aula a spiegarcelo, anche se sembra più che evidente che il presidente esiti a fare azioni di forza per non indebolire ulteriormente il suo governo, che comincia a fare acqua da tutte le parti”.

In ogni caso la settimana prossima i riflettori dell’Ars si accenderanno sugli ultimi sviluppi di See Sicily e dell’assessorato al Turismo.

“Ho convocato la commissione Ue – dice Sunseri – per fare luce sull’annullamento in autotutela da parte della Regione della ‘Palermo sport Tourism Arena’”.