Montevago, Pnrr: consegnati i lavori per la ristrutturazione delle case popolari

Sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione degli alloggi popolari di Montevago.

Ad eseguire i lavori sarà la Progresso Group Srl di Favara che si è aggiudicata l’appalto integrato da 4.110.712 euro in ragione di un ribasso del 30,93%.

Nel dettaglio, saranno effettuati lavori di efficientamento delle facciate e ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi popolari di via XV Gennaio e Corso del Popolo.

Il progetto, presentato dal comune, è stato finanziato nell’ambito del bando “Sicuro, verde e sociale”, indetto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture nel quadro del Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale previsto dal Pnrr.

“Un altro progetto importante che va in porto – commenta il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – grazie a un lavoro di squadra tra l’amministrazione, i dipendenti e i dirigenti comunali e le istituzioni regionali. Si tratta di un progetto che abbiamo seguito passo passo con grande attenzione che ci consentirà di mettere in sicurezza e riqualificare le due palazzine degli alloggi popolari di via XV Gennaio e Corso del Popolo e di ridare quindi serenità a tante famiglie”.

“Un ringraziamento – ha aggiunto il primo cittadino – va all’assessore regionale Marco Falcone che, già nella precedente legislatura quando aveva la delega alle Infrastrutture, dopo aver visto personalmente lo stato in cui versano gli alloggi popolari durante una sua visita a Montevago, ci ha indicato il percorso da intraprendere e ci ha dato il suo appoggio affinché si potesse trovare il finanziamento”.