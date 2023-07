Asp Agrigento, ok alla digitalizzazione delle pratiche Siav

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento dice stop al cartaceo per le diverse pratiche di autorizzazione sanitaria destinate al Servizio Igiene Ambienti di Vita (SIAV) del Dipartimento di Prevenzione. A partire dalla prima decade del mese di luglio, in maniera del tutto innovativa e funzionale, l’Azienda avvierà una digitalizzazione delle procedure di ricezione, presa in carico ed esito delle istanze prodotte dall’utenza.

Attraverso una specifica sezione del sito web istituzionale di prossima attivazione, i richiedenti, per lo più società e aziende, potranno loggarsi, inserire la propria anagrafica, caricare allegati e produrre la propria istanza (per autorizzazioni di nuove strutture, opere di adattamento, ampliamento o trasformazione, trasferimento sedi, variazioni di ragione sociale o di rappresentante legale, quote sociali, direttore tecnico sanitario ed altro ancora) sottoscrivendola online e ottenendone copia digitale. Da quel momento sarà sufficiente accedere all’area personale del portale per monitorare lo stato di avanzamento della propria domanda e seguirne l’iter autorizzativo secondo un procedimento che mira a semplificare le procedure e a renderle sempre più funzionali, trasparenti e tracciabili.

Il progetto pilota curato dal dottor Vincenzo Ripellino, dirigente amministrativo del Dipartimento di Prevenzione ASP diretto dal dottor Vittorio Spoto, rappresenta una decisa innovazione e colloca l’ASP di Agrigento fra le primissime aziende sanitarie ad adottare questo tipo di protocollo procedurale. Tutte le indicazioni utili ad “accompagnare” l’utenza passo-passo nella compilazione dei format online e nel completamento dei diversi step saranno contenute in un manuale esplicativo disponibile sulla piattaforma web.