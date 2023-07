Naro: i Giovani DC partecipano all’importante iniziativa “la staffetta della legalità”

Oggi si è svolta a Naro l’iniziativa promossa dalla Democrazia Cristiana “la staffetta della legalità”, che a Naro ha voluto ricordare la figura del Maresciallo Calogero Vaccaro, importante la presenza della popolazione che ha partecipato, inoltre c’è stata la presenza della DC Giovani, che sostiene e promuove tale iniziativa poiché di importante spessore sociale e civile, queste le parole di Alberto Tosto esponente della DC Giovani di Naro: “Come giovane della democrazia cristiana di Naro ovvero un movimento che è in forte fermento e che stiamo cercando di costruire e far crescere, oggi abbiamo partecipato alla staffetta legalità promossa dalla DC di Naro. Un plauso va a Giuseppe Cibella nostro commissario Cittadino, a Pietro Bennici il responsabile del dipartimento provinciale allo sport che ha organizzato e creato la staffetta della legalità. Noi siamo del parere che uniti nella forza della legalità possiamo sconfiggere un cancro che ha attanagliato per anni le nostre terre, oggi abbiamo voluto ricordare la figura del nostro concittadino il maresciallo Calogero Vaccaro e abbiamo consegnato al vicesindaco di Campobello di Licata un cartello in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chieda. Voglio inoltre ricordare la figura di un altro narese il sindaco Pino Camilleri anche esso morto per mano della mafia, la legalità deve prosperare e la cultura civile e civica deve far sì che possa essere impartita alle generazioni più giovani partendo anche dalla scuola.”