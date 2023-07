Licata, giovane ferito a coltellate: indagini in corso

Un giovane è stato ferito a coltellate la scorsa notte a Licata. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure mediche del caso e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta ieri sera nel centro cittadino. Non si conoscono ancora i motivi e i protagonisti della vicenda. A condurre l’attività investigativa sono i poliziotti del locale commissariato guidati dal vicequestore Cesare Castelli.