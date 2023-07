Nuovi orari di ricevimento del pubblico presso la Sede distaccata della Prefettura di Agrigento

Al fine di razionalizzare e di rendere più efficiente il servizio di ricevimento dell’utenza degli Uffici dell’Area III – “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”, ubicati presso la Sede distaccata di questa Prefettura, in via Panoramica dei Templi n. 6, si comunica che, a partire dal 3 luglio 2023, il pubblico sarà ricevuto esclusivamente nella giornata di MERCOLEDÌ, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, previo appuntamento telefonico o – preferibilmente – tramite e-mail.

Si informa, inoltre, che la corrispondenza può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefag@pec.interno.it e che chiunque abbia necessità di fissare un appuntamento o di acquisire informazioni sui procedimenti amministrativi, può inviare la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o contatti telefonici:

Ufficio ricorsi al Prefetto per violazione del CdS e della normativa anti-covid:

Telefono: 0922/4833660-0922/4833633 (dal lun. al ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Email:

patrizia.fera@interno.it

letizia.puccio@interno.it

Ufficio assegni:

Telefono: 0922/4833614-0922/4833615 (dal lun. al ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Email:

stefano.girgenti@interno.it

carmelo.seminerio@interno.it

Ufficio ricorsi al Giudice di Pace:

Telefono: 0922/4833646 (dal lun. al ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Email:

anna.contino@interno.it

Ufficio veicoli sequestrati e confiscati:

Telefono: 0922/4833649- 0922/4833624- 0922/4833620 (martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30)

Email:

mariapia.lacorcia@interno.it

salvatore.distefano@interno.it

stefano.farruggia@interno.it

Ufficio patenti:

Telefono: 0922/4833635-0922/4833505 (martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30)

Email:

maria.mira@interno.it

carmendaniela.cimino@interno.it

Si precisa inoltre che l’utenza verrà ricevuta solo previa presentazione della comunicazione email dell’Ufficio di conferma dell’appuntamento, salvo situazioni di particolare urgenza che verranno valutate caso per caso da parte del personale degli Uffici.