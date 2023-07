Ztl a Marina di Palma, Castellino: “migliore fruizione dell’area pedonale vista mare”

Come ad inizio di stagione estiva, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha istituito fino al prossimo 27 agosto la zona a traffico limitato (Ztl), nella località balneare di Marina di Palma.

In particolare, lungo il lungomare Todaro, la Ztl è istituita nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 21,30 all’ 1,45, mentre nelle giornate di domenica e festivi dalle 21 all’ 1.

“La ZTL – dice il primo cittadino – coprirà una maggiore estensione, partendo dal civico 1 del lungomare Todaro, offrendo un’area pedonale più ampia e sicura per tutti i fruitori. Si prega di fare attenzione agli orari indicati e rispettare le regole di accesso e parcheggio durante questi periodi. Si consiglia fortemente, inoltre, di arrivare a Marina percorrendo via Gibildolce e proseguire o per Via Scalo Marittimo/Bahamas o per Via Crucilli (discesa Ref). L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza e una migliore fruizione dell’area pedonale lungo il nostro lungomare”.