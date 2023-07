Furto all’Eurospin di Villaseta, scassinate due casseforti e rubato incasso

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, sono riusciti a fare irruzione all’interno del supermercato Eurospin in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta. Dopo aver forzato un infisso sono entrati nell’attività commerciale e si sono immediatamente diretti verso due casseforti.

Una volta scassinate hanno poi rubato i soldi custoditi. Il bottino è in corso di quantificazione ma la somma sarebbe ingente, forse l’incasso del fine settimana. A fare la scoperta, alle prime luci del mattino, è stato il responsabile del supermercato che ha chiamato i carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. La speranza è che le telecamere di sicurezza possano aver ripreso quei momenti.