Licata, in fiamme stabilimento balneare

Fiamme in uno stabilimento balneare a Licata. Il rogo, la cui natura non è stata ancora accertata, è avvenuto tra contrada Pisciotta e Torre di Gaffe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno impiegato alcune ore per domare l’incendio.

Presenti anche carabinieri e polizia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Il primo passo sarà quello di accertare le cause del rogo che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbero dolose. I danni sarebbero ingenti. Non si registrano feriti.