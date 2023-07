Sparatoria a Catania, morto il 27enne ferito

Il giovane albanese di 27 anni coinvolto nella sparatoria avvenuta venerdì scorso in un appartamento dell’Iacp in via Santo Cantone a Catania è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo.

I medici dell’ospedale ne hanno constatato la morte cerebrale. Il giovane era in compagnia di un italiano che nel vano tentativo di evitare di essere colpito con pistolettate è precipitato dal secondo piano. Quest’ultimo è ferito ed adesso è ricoverato in ortopedia al San Marco.

Nella sparatoria sono coinvolti altre tre persone: una si è costituita, mentre le altre due sono irreperibili. Cambia adesso il capo di imputazione, da tentato omicidio a omicidio.

C’è un fermo

E’ stato fermato dalla polizia l’uomo che venerdì 30 giugno ha sparato a due persone, un italiano di 47 anni e un albanese di 27, ferendole gravemente, in un appartamento dell’Iacp di Catania nel rione Nesima.

L’uomo, che era stato identificato, si è presentato alla Squadra mobile dove è stato eseguito il provvedimento restrittivo per duplice tentato omicidio emesso dalla Procura.

Secondo quanto si è appreso il movente della sparatoria sarebbe da collegare a un contenzioso economico tra il fermato e l’altro italiano, al quale era completamente estraneo il giovane albanese. E’ stata esclusa la pista, vagliata in un primo momento, di un’occupazione abusiva della casa, che era in uso a una donna morta da cinque anni.

La scientifica sta esaminando la pistola ritrovata tra le mura di quell’appartamento, forse conteso, e pare siano tre i bossoli ritrovati.