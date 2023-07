Erosione costiera, i Comuni potranno riutilizzare i materiali rimossi dai fiumi. Pubblicato l’avviso

L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto ai Comuni siciliani interessati da erosione costiera, per il riuso dei materiali sabbiosi e ghiaiosi tratti dai corsi d’acqua in occasione di interventi di manutenzione o mitigazione del rischio idraulico. Un sistema “circolare” che mira a riciclare questi materiali ai fini produttivi, per mettere in sicurezza le coste e garantire l’incolumità della popolazione.

L’Autorità di bacino ha già individuato i corsi d’acqua in grado di rifornire tempestivamente i Comuni, le Città metropolitane e gli enti consortili interessati, che avranno sessanta giorni da oggi per presentare l’istanza.

La domanda dovrà essere inoltrata tramite l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Autorità di bacino a questo indirizzo e inviata a mezzo Pec all’indirizzo autorita.bacino@certamil.regione.sicilia.it.