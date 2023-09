Panico e paura in via Papa Luciani ad Agrigento quando un uomo, 50 anni, ha minacciato di lanciarsi dal balcone dell’abitazione e di far esplodere una bombola del gas.

Lanciato l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e alcune ambulanze del 118; dopo alcune ore, l’uomo ha desistito e l’allarme è, di fatto, rientrato. Questo non è il primo episodio simile per l’uomo.