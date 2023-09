Un giovane licatese di 25 anni è deceduto in Via Gela. Il giovane mentre si trovava per strada ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del fatto e a chiamare l’ambulanza, che ha trasportato il giovane in ospedale, dove è arrivato già cadavere e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia cittadina.