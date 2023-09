I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un ventiseienne disoccupato per detenzione di sostanza stupefacente, possesso di oggetti atti ad offendere e maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma sono intervenuti in un appartamento in seguito alla segnalazione di alcuni vicini di casa che avevano sentito trambusto e rumori. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ancora una volta aggredito la compagna sia verbalmente che fisicamente.

I carabinieri hanno così effettuato una perquisizione trovando molto altro nell’abitazione. In particolare, 45 grammi di cocaina, una pistola giocattolo modificata priva di tappo rosso con piombini e tre coltelli a scatto. Dopo le formalità di rito il ventiseienne è stato arrestato. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e posto l’uomo ai domiciliari.