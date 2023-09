In vista delle prossime elezioni amministrative dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il 22 e il 23 ottobre 2023 nei comuni di Bolognetta, San Giuseppe Jato in provincia di Palermo e Calatabiano nel Catanese, il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni, si è riunito e ha attivato le procedure propedeutiche al corretto svolgimento della campagna elettorale.

Rispetto par condicio

Riflettori puntati sul rispetto della par condicio anche attraverso il monitoraggio della comunicazione istituzionale delle amministrazioni che vanno al voto. A partire dal 21 agosto, data di indizione dei comizi elettorali, infatti, dispiegano i loro effetti le disposizioni in materia di par condicio, previste dalla legge 28 del 2000 e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM dell’8 aprile 2004.

Una norma che detta specifiche disposizioni che disciplinano i programmi di comunicazione politica, di informazione, i messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

Disponibile il vademecum

Sul sito istituzionale www.corecomsicilia.it si può prendere visione del vademecum “Par condicio & sistema radiotelevisivo locale” che disciplina le modalità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione in periodo elettorale: consultabile da tutti gli utenti e non solo dagli addetti ai lavori, spiega nel dettaglio le leggi che regolano la par condicio affinché le emittenti garantiscano il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità, sia nei programmi di informazione che in quelli di comunicazione politica.

Fake news e par condicio, Corecom Sicilia agli stati generali editoria

Nella due giorni al Palazzo dei Congressi di Taormina dello scorso aprile, che ha visto la partecipazione di giornalisti ed esperti di comunicazione, il Corecom Sicilia ha puntato l’attenzione su alcune delle sue funzioni. Come quella della par condicio per le amministrative del 28 e 28 maggio scorso in Sicilia.

Durante il dibattito su Simboli e linguaggi della cronaca, autodisciplina e Authority, il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, si è confrontato con il magistrato Fabio Pilato e ha sottolineato come il ruolo del Corecom sia simile a quello di un arbitro.

Nel corso del panel su Giornalismo e disinformazione, il pericolo delle fake news, il commissario del Corecom Sicilia Aldo Mantineo, intervenuto con Gaetano Savatteri, giornalista Mediaset e con la neo segretaria della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante, ha spiegato come il tema delle fake news incroci il proprio cammino con quello del diritto di rettifica, un’altra delle funzioni delegate del Corecom.