Con determina dirigenziale, il comune di Campobello di Licata ha progettato la pavimentazione di piazze e strade. I lavori sono stati aggiudicati all’ impresa Poimane Gianfranco, di Gela, che ha offerto il ribasso del 30,56 per cento sull’ importo a base d asta di euro 91.468,33, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e iva al 22 per cento. L’ atto trasmesso – fra gli altri – al segretario generale, ufficio contratti e settore interno.

Giovanni Blanda