Ladri in azione a Fontanelle, quartiere a nord di Agrigento. Ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo in pieno giorno all’interno di un condominio, riuscendo a svaligiare in meno di un’ora ben tre appartamenti. Il furto è avvenuto verso l’ora di pranzo. I malviventi, almeno due in azione, sono entrati nelle case del primo e del secondo piano di una cooperativa, approfittando dell’assenza dei proprietari. I ladri, dopo aver forzato il portone d’ingresso della cooperativa, hanno aperto le porte blindate delle abitazioni probabilmente utilizzando alcune chiavi particolari.

Una volta dentro hanno rubato preziosi, gioielli, oro e sono riusciti addirittura ad aprire le casseforti di due appartamenti portando via quasi tutto. Non hanno fatto in tempo a svaligiare altre abitazioni perché, proprio in quel momento, stava facendo rientro uno dei residenti. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato uno dei condomini che ha rinvenuto la porta della sua abitazione aperta e con una chiave inserita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e i militari della stazione di Montaperto. Presente anche la scientifica che ha svolto gli accertamenti e rilevato alcune impronte. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili e tentare di recuperare la refurtiva. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.