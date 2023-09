Le note trascinanti della musica jazz saranno le protagoniste indiscusse de “Il Grande Jazz al Museo”, l’evento musicale, organizzato dal Comune di Licata in collaborazione con l’Ente Parco Archeologico “Valle dei Templi” di Agrigento, che andrà in scena mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 21, presso il Museo Archeologico della Badia, a Licata.

Sul palco la band “Francesco Pantusa Jazz Quartet”, composta dai musicisti Francesco Pantusa (voce e chitarra), Gaetano Rubulotta (pianoforte), Totò Pagnotta (contrabbasso),

Antonio Petralia (batteria).

Il concerto è a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili (ingresso a partire dalle ore 21).

Prima dell’esibizione degli artisti, in via eccezionale, dalle ore 17 ore 21, sarà possibile visitare le sale del Museo Archeologico della Badia.

<< Con l’esibizione dei Francesco Pantusa Jazz Quartet - dichiara l’assessore alla Cultura Salvatore D’Addeo - finalmente, torna dopo tanto tempo il grande jazz al Museo della Badia di Licata. Un luogo magico che in passato ha visto esibirsi jazzisti di altissimo livello, tra cui il celebre Romano Mussolini. La proficua sinergia tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo e il Parco Archeologico Valle dei Templi continua a dare i suoi frutti con la realizzazione, a Licata, di eventi di altissimo livello culturale e musicale. Eventi prestigiosi che si protrarranno ancora, per un’estate licatese - conclude D’Addeo - che continua e sembra non finire mai >>.