La sala convegni del Devero Hotel ha visto il tutto esaurito per la presentazione della candidatura del suo segretario politico alle elezioni suppletive del Senato del 22 e 23 ottobre per colmare il seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Per sostenere Lillo Massimiliano Musso, leader del fronte novax e sovranista, si sono contate oltre 700 persone fisse in sala, con punte di un migliaio considerando chi si è fermato solo per un breve periodo. Dopo questo inizio scoppiettante, la raccolta delle firme ora andrà avanti fino al 18 settembre.

Di grande livello gli interventi dal palco, che hanno visto intervenire, oltre al candidato, anche il presidente di FdP Andrea Colombini, la presidente dell’assemblea nazionale Maria Rosa Rancati e altri vertici del partito. Musso, nel suo intervento, si è mostrato consapevole della difficoltà della sfida politica ma si è detto molto determinato a condurre una campagna elettorale coerente, senza inseguire il consenso: «Dobbiamo essere fedeli a noi stessi ed esprimerci liberamente ̶ ha detto al riguardo ̶ senza essere condizionati dai sondaggi, che peraltro confermano che noi siamo in grado di parlare alla stragrande maggioranza dell’elettorato senza dover nascondere le nostre posizioni politiche, definite dagli avversari come intransigenti, mentre al contrario dobbiamo rivendicare la ragionevolezza dei nostri convincimenti su temi scottanti come Euro, guerra, immigrazione, questioni sanitarie, ideologia transgender e questione morale sul ruolo della politica nella società civile».

A rilanciare, il presidente Andrea Colombini ha rivendicato l’ambizione di Forza del Popolo ad essere un partito vocato al governo dell’Italia, quindi «un partito che sorge nel dissenso ma matura nel buon senso e nella volontà di costruire le classi dirigenti del nostro Paese». Per Colombini «la candidatura di Lillo Massimiliano Musso rappresenta un vero e proprio capolavoro politico del popolo italiano, che dal basso sfida il sistema messo in piedi da classi minoritarie ed elitarie con un’investitura popolare vera, proprio nel collegio maggioritario che fu di Silvio Berlusconi».

Inoltre, «queste elezioni sono elezioni politiche in senso proprio. Anche se votano solo gli elettori residenti nella provincia di Monza e Brianza, gli attivisti e i militanti di Forza del Popolo di tutta Italia sono chiamati a sostenere con la loro presenza e con le loro iniziative la candidatura e l’elezione di Lillo Massimiliano Musso».

Forza del Popolo è una formazione politica che già in occasione delle elezioni del settembre 2022 ha presentato il simbolo e il programma politico. Musso è segretario politico di Forza del Popolo dal 2021.