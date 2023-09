Due cani randagi, sprovvisti di microchip, sono stati uccisi a colpi di pistola a Sciacca. Le carcasse dei due animali sono state rinvenute a distanza di cento metri l’una dall’altra in contrada Guardabasso-Bordea. Dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia unitamente al personale del servizio veterinario.

Il primo randagio è stato rinvenuto in un terreno privato mentre il secondo a poca distanza. Le carcasse dei cani sono state sequestrate e portate in laboratorio per ulteriori accertamenti. Al via le indagini per fare luce su quanto accaduto.