Incidente mortale a Modica, muore anche la donna passeggera di una delle auto che si sono scontrate in contrada Trebalate

Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale e di agonia Angela Gennuso, 70 anni, è morta nel pomeriggio domenica a seguito di un incidente stradale dello scorso 12 agosto avvenuto nelle campagne del Modicano.

Sarà, dunque, l’autopsia a far chiarezza sulle cause del decesso della donna. Nell’incidente mortale aveva perso la vita Emanuele Adamo, 72 anni, che viaggiava assieme alla moglie a bordo della sua Pegeout 106.

L’incidente

L’impatto con una Mercedes Classe C si era registrato nel curvone di contrada Trebalate. Alla guida della Mercedes Classe C un altro modicano di 61 anni rimasto ferito come la moglie della vittima però in maniera meno grave. La donna modicana, dopo 22 giorni di ricovero all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica, non ce l’ha fatta. Era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per un trauma all’addome riportato nell’incidente stradale.

Erano stati i carabinieri della compagnia di Modica a rilevare l’incidente quel 12 agosto scorso cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto quasi frontale.

Disposta l’autopsia

Il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Martina Dell’Amico, ha così disposto l’esame autoptico sul corpo della donna. Attesa la nomina del medico legale che dovrà eseguirlo ed il giorno in cui verrà effettuato.