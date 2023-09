Tre lavoratori in nero, tra cui un extracomunitario addirittura senza permesso di soggiorno, ammende e sanzioni per quasi 40 mila euro e una denuncia. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo in uno stabilimento balneare in contrada Mollarella, a Licata. Sono diverse le irregolarità riscontrate che hanno portato alla denuncia della titolare del chiosco, una imprenditrice del posto.

Su otto lavoratori ben tre sono risultati in nero. Si tratta di due marocchini e un italiano. Alla donna vengono inoltre contestate omissioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sulla sicurezza e sulla formazione. Contestualmente è stato avviato l’iter per la chiusura dello stabilimento balneare con un provvedimento di sospensione dell’attività.